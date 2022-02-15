Kerem Kalafat kimdir, nereli, kaç yaşında? Kerem Kalafat hangi takımlarda oynadı?

Kerem Kalafat 9 Mart 2001 tarihinde dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır.
Kalafat, futbola 27 Şubat 2013 tarihinde Beşiktaş alt yapısında başladı ve 28 Kasım 2018 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kalafat, ilk profesyonel maçına Beşiktaş formasıyla 12 Aralık 2019 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 yenildikleri Wolverhampton Wanderers karşılaşmasının 76. dakikasında Enzo Roco'nun yerine oyuna girerek çıktı. Türkiye Kupasıındaki ilk maçına ise 18 Aralık 2019 tarihinde 2-0 yendikleri 24 Erzincanspor karşısında ilk 11'de çıktı.
2020-21 sezonu öncesinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralandı.
2021-22 sezonu öncesinde Türkiye 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'a kiralandı.