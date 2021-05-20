Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Faruk Aktürkoğlu: "Oğlum Galatasaray'dan memnun, Galatasaray da ondan..."

Gölcükspor altyapısından 2013 yılında Hisareynspor'a geçen Kerem Aktürkoğlu, burada çeşitli yaş gruplarında yeteneklerini sergileyerek Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Buradan da Medipol Başakşehir'e transfer olan Kerem, daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydi.

Geçen sene eylül ayında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız, son dönemde gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ilk etap kamp kadrosuna da dahil edildi.



- "Her hafta 5 gün Kerem'i Kocaeli Gölcük'ten İstanbul'a antrenmana götürdüm"

Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ilk olarak Gölcükspor altyapısında futbola başladığını belirterek, burada yaklaşık 3 yıl futbol oynadığını daha sonra oğlunu Gölcükspor'dan alarak Hisareynspor'a getirdiğini söyledi.

Kerem'in o yıl Hisareynspor'da 82 maçta oynadığını ifade eden Aktürkoğlu, o süreçte oğlunun neredeyse tüm yaş kategorilerinde forma giydiğini kaydetti.

Aktürkoğlu, o senenin Kerem için verimli geçtiğini dile getirerek, "İzleyenler ve Kerem'in gelişimini takip edenler vardı. Çeşitli kulüplerin seçmeleri vardı ama Medipol Başakşehir'i tercih ettik. Seçmelerde başarılı oldu ve Kerem'i aldılar. Bir sene 17 yaş altında oynadı. Kerem oynadığı turnuvalarda başarı yakalayınca Bursaspor ve Beşiktaş bizle temasa geçti ama Başakşehir altyapısında olduğu için onlar erken davrandı ve Başakşehir'le 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptık. Birinci yıl A takımla antrenmanlara çıktı ancak resmi hiçbir maçta oynatılmadı. İkinci sene Kerem'i Bodrumspor'a kiraladılar. Bodrumspor'da başarılı sezon geçirdi." şeklinde konuştu.

Kerem'in 3. senesinde Bodrumspor'dan Medipol Başakşehir'e döndüğünü aktaran Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir'de oğlunun sezon antrenmanı ve A takıma alınmadığını bildirdi.

Aktürkoğlu, transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Kerem'in pilot takıma gönderilip 5 yıllık sözleşme uzatılmasının teklif edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de bunun olmayabileceğini söyledim. Kerem'le ilgili planlarının olmadığını anladım. Bunu kabul etmedim. Erokspor'a gideceğimi ama sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Bu hoş karşılanmadı ve bizi kadro dışı bıraktılar. 1 yıl boyunca İstanbul Balat'taki altyapı tesislerinde antrenmana çıktık. Her hafta 5 gün Kerem'i Kocaeli Gölcük'ten İstanbul'a antrenmana götürdüm. Sözleşmemiz asgari ücretti. Sözleşme bittikten sonra çeşitli kulüplerle temasa geçtik ama anlaşıyorduk nedense son kısımda bir sıkıntı oluyordu, yetiştirmeden dolayı vazgeçiliyordu. Bu yetiştirme bizim için sıkıntıydı ve statü gereği 2 yıl 3. Lig'de oynarsanız yetiştirme bedeli düşüyor. Kerem'in yaşı da küçük olduğu için Kerem 'Baba ben futbolda devam edeceğim. Bu konuda beni desteklemeni istiyorum.' dedi. Düşünsenize Başakşehir'de profesyonelsiniz, talipleriniz de var ama 3. Lig'de mücadele ediyorsunuz. Bu önemli karardı."



- "Her şey çok iyi gidiyor"

Oğlunun Karacabey Belediyespor'da iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Aktürkoğlu, Kerem'in 2. sene ise Anagold 24 Erzincanspor'da forma giydiğini söyledi.

Aktürkoğlu, Kerem'in Anagold 24 Erzincanspor'da gösterdiği performansla önünün açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"13 Süper Lig kulübünden teklif aldık. Birkaç kulüple görüştük sonra Galatasaray devreye girdi. Galatasaray'a da hedefimizi ifade ettik. Sağ olsun Fatih Terim hocanın Kerem'le ilgili düşünceleri bizi memnun etti. Galatasaray Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri ve gerçek bir değer. Biz de değerlendirdik ve Galatasaray'la sözleşme imzaladık. Kerem'in gelişimini gerektirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. Bunu da Galatasaray sağ olsun çok iyi şekilde verdi. Bu mücadelenin sonunda da Kerem formayı kaptı ve şu anda da çok iyi gidiyor. Kulübünden memnun. Kulübü ondan memnun. Her şey çok iyi gidiyor. Türk futbolunda Kerem gibi 100'lerce futbolcu var ancak doğru hoca, doğru kulüp, doğru şartlar bunlar çok önemli. Aile de çok önemli. Çoğu ailenin imkanı yok. Bizim imkanımız vardı çok şükür yoksa Kerem futboldan da dönebilirdi."

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