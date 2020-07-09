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GeriFutbol Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme...

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Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme...
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Rusya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rostov, Japon orta saha oyuncusu Kento Hashimoto'yu renklerine bağladı.

Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Tokyo formasıyla 164 maça çıkan Hashimoto, 17 gol attı.

Zenit St. Petersburg'un şampiyonluğu garantilediği Rusya'da ligin bitimine 3 hafta kala Rostov, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

 

Kento Hashimoto, Rostovda 4 yıllık sözleşme...

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