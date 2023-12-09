Kenan Yıldız için flaş iddia! 'Juventus'ta mutsuz, ayrılmak istiyor'

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A Milli Takımımızın deplasmanda Almanya'yı mağlup ettiği maçta gol atan ve oyunuyla dikkat çeken Kenan Yıldız, bir anda spot ışıklarını üzerine çekmişti.

Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Kenan, Milli Takım'daki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

ALMANLAR DUYURDU: AYRILIK KARARI

Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Milli formayla sergilediği performansa rağmen Juventus'ta beklediği süreyi bir türlü alamayan 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.

Kenan'ın ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen ve daha fazla şans bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.

LİGDE 36 DAKİKA SÜRE ALDI

Almanya'da Regensburg altyapısında futbola başlayan ve Bayrn Münih altyapısında gelişmeye devam eden Kenan, Alman devinin kendisiyle profesyonel sözleşme yapmaması üzerine Juventus altyapısına katılmış, geçen ay da 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzalamıştı.

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Kenan, Juventus formasıyla Serie A'da yalnızca 36 dakika süre bulabildi.

ARSENAL VE LIVERPOOL YAKIN TAKİPTE

Kenan Yıldız'ı Premier Lig devleri Arsenal ve Liverpool'un yakından takip ettiği biliniyor.

MENAJERİNDEN GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Almanya maçı sonrası Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü yönünde haberler yapılan Kenan Yıldız için temsilcisi Doğan Ercan açıklama yapmıştı.

Radyospor'a konuşan Ercan; "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiçbir zaman, Bayern'le sözleşmesi bittiği anda teklif vermedi. Hepsi yalan, kimse teklif vermedi. Kenan'ı tanımıyorlardı. Geçen yaz ise Türkiye'den bir tek Adana Demirspor teklif verdi. Benfica 10 milyon Euro teklif etti. Juventus bunu kabul etmedi. Artık Türkiye'ye gelmesi zor. Ancak 30 yaşından sonra gelir." demişti.