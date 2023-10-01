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Kenan Koçak, Arda Güler için Jesus ile tartıştığını açıkladı

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#Arda Güler#Kenan Koçak#A Milli Takım
Kenan Koçak, Arda Güler için Jesus ile tartıştığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 01:42

Kuntz döneminde A Milli Takım’ın yardımcı antrenörü olan Kenan Koçak, Arda Güler’in ay yıldızlı kadroya çağrılmasında kendisinin büyük rolü olduğunu söyledi.

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Stefan Kuntz döneminde A Milli Takım’ın yardımcı antrenörü olan Kenan Koçak, geçen sezon Fenerbahçe’de oynayan Arda Güler’in ay yıldızlı kadroya çağrılmasında kendisinin büyük rolü olduğunu söyledi.

Ertem Şener’in YouTube kanalına konuşan Koçak, “Arda az oynuyordu. Jesus ile sorunları vardı. Kuntz da sonunda kendisini kadroya çağırdı. Alınmasını şiddetle rica ettim. Jesus’a bile laf söylemiş adamım. Arda için fiziksel yetersizliklerden bahsetti. Ben de dedim ki; oynat ki gelişsin, biz güreş federasyonu muyuz?” diye konuştu. Kuntz’un Hamit Altıntop’a danıştığı şeklinde çıkan iddiasına da değinen Koçak, “Kuntz iletişimi güçlü ve herkesin fikrine başvuran biriydi ama son kararı kendisi verirdi. Hamit Altıntop gibi büyük kulüplerde oynamış birinin fikrine başvurmamak da ayıp olurdu” dedi.

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#Arda Güler#Kenan Koçak#A Milli Takım

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