×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kenan Koçak: A Milli Takımımızın yolu açık

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Kuntz#Kenan Koçak
Kenan Koçak: A Milli Takımımızın yolu açık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

A Milli Takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Letonya ve Galler maçları sonrası bir açıklama yaparak tüm oyuncularla gurur duyduğunu söyledi.

Haberin Devamı

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde oynadığı Letonya ve Galler karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükselirken Ay yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz’un yardımcılığını üstlenen Kenan Koçak kadrodaki tüm futbolcularla gurur duyduğunu belirtti.

"TAKIMI MOTİVE ETTİK"

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve Milli Takım olarak uzun bir yolda olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: Zorlu bir sezonun ardından takımımızı bu önemli maçta motive edip hazırladık. Çok iyi bir çalışma tem posu ve konsantrasyon örneği gösterdik ve aldığımız sonuçtan çok memnunuz. Euro 2024’te ol mamız gerekiyor, her turnuvada olmamız gerekiyor. Bu çocukların özverisi ve adanmışlığı ile yolumuz açık. Hepsiyle gurur duyuyorum ama yolumuzun henüz uzun olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yolda bize gerçekten samimi ve içten destek olan herkese de ayrıca teşekkür ederim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Kuntz#Kenan Koçak

BAKMADAN GEÇME!

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA
Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor! Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor'

#Sağlık
7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu