Kenan Koçak: A Milli Takımımızın yolu açık

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A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde oynadığı Letonya ve Galler karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükselirken Ay yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz’un yardımcılığını üstlenen Kenan Koçak kadrodaki tüm futbolcularla gurur duyduğunu belirtti.

"TAKIMI MOTİVE ETTİK"

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve Milli Takım olarak uzun bir yolda olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: Zorlu bir sezonun ardından takımımızı bu önemli maçta motive edip hazırladık. Çok iyi bir çalışma tem posu ve konsantrasyon örneği gösterdik ve aldığımız sonuçtan çok memnunuz. Euro 2024’te ol mamız gerekiyor, her turnuvada olmamız gerekiyor. Bu çocukların özverisi ve adanmışlığı ile yolumuz açık. Hepsiyle gurur duyuyorum ama yolumuzun henüz uzun olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yolda bize gerçekten samimi ve içten destek olan herkese de ayrıca teşekkür ederim.