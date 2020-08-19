KEMPO Federasyonu'na genç iş insanları, asbaşkan ve il temsilcileri atamaları yapıldı

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar, "Genç ve yatırımcı iş insanlarımız ile Türk sporuna ve sporculara daha iyi destek ve hizmette bulunacağız. Sporcularımız ise Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ülkemiz KEMPO sporu hak ettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır. Adalet ve liyakat temel prensibimiz olacak" dedi.

KEMPO Federasyonu'na atanan genç iş insanları ise şöyle:

Kadir GÜNDOĞDU (İş İnsanı)

Tayfun CANDAN (iş insanı)





Kayhan Recep GÜCÜKÇAVUŞ (iş insanı) asbaşkan olarak getirilmiştir ve il temsilcileri değişikliği yapılmıştır.





Ayrıca ulusal ve uluslararası organizasyonlardan sorumlu olan Asbaşkan Onur İşgüven İse başkan yardımcılığına getirildi.

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