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Kemer’de pedallar iyilik için döndü

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#Kemer#AKRA Gran Fondo#Spor
Kemer’de pedallar iyilik için döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Kemer’de düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yol bisikleti yarışında ödüller sahiplerini buldu.

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Bisikletçilerin Kemer’in doğal güzelliği eşliğinde rüzgârın peşinden pedal bastığı yarış nefes kesen anlara sahne olurken, 13 ülkeden 570 bisikletçinin mücadelesi alkış aldı. 98 kilometre uzunluğunda ve 2.000 metrenin üzerinde tırmanışıyla organizasyonun en uzun parkuru olan AKRA Parkuru’nu kadınlarda Züleyha Dikbaş, erkeklerde Anton Hrabovskyi birinci oldu. 98 km’lik pro kategorisinde Serdar Anıl Depe rekor kırarak ipi göğüslerken 49 km’lik AG Tohum Parkuru’nun birincisi kadınlarda Sevcan Alper, erkeklerde Yağız Atıcı oldu.

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#Kemer#AKRA Gran Fondo#Spor

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