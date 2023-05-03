Kemer’de pedallar iyilik için döndü

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Bisikletçilerin Kemer’in doğal güzelliği eşliğinde rüzgârın peşinden pedal bastığı yarış nefes kesen anlara sahne olurken, 13 ülkeden 570 bisikletçinin mücadelesi alkış aldı. 98 kilometre uzunluğunda ve 2.000 metrenin üzerinde tırmanışıyla organizasyonun en uzun parkuru olan AKRA Parkuru’nu kadınlarda Züleyha Dikbaş, erkeklerde Anton Hrabovskyi birinci oldu. 98 km’lik pro kategorisinde Serdar Anıl Depe rekor kırarak ipi göğüslerken 49 km’lik AG Tohum Parkuru’nun birincisi kadınlarda Sevcan Alper, erkeklerde Yağız Atıcı oldu.