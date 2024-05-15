Kemer Country’de zirveye Aytaş ve Elmas çıktı

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Ülkemizdeki sanatsal ve sportif etkinliklerine desteklerini sürdüren Hyundai Assan, 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Kemer Golf Kulübü ile birlikte özel bir turnuva düzenledi. Yarışmacılar ve onları yalnız bırakmayan sporseverler, ilk olarak 11 Mayıs Cumartesi günü turnuvanın başlangıcına tanık oldular. Hyundai Open Golf Turnuvası, tecrübeli yarışmacılar arasındaki rekabete de sahne oldu.

Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, kupa töreni ise 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Hyundai Open Golf Turnuvası 2024 Kadınlar A kategorisinde Fatma Aytaş birinci olurken Erkekler A kategorisinde ise Ayhan Elmas zafere ulaştı.

Oldukça heyecanlı ve keyifli geçen Hyundai Open Golf Turnuvası, aynı zamanda sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirdi. Türkiye Golf Federasyonu’nun yönetiminde gerçekleştirilen turnuvanın kupa törenine Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel (Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası), Hyundai Assan Satış Direktörü Jong Weon Choi ve diğer üst düzey yöneticiler katılarak ödül törenindeki heyecana ortak oldu. Ayrıca Hyundai Assan, turnuva boyunca yeni elektrikli modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenledi. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Yeni KONA Elektrik, IONIQ 5 ve IONIQ 6, Kemer Country Golf ziyaretçileri tarafından test edildi.