keita, strateji koçu olarak Fnatic’e katılıyor

Jamie “keita” Hall, Fnatic’in profesyonel Counter-Strike: Global Offensive takımının yeni strateji koçu olarak görev alacak. Strateji koçu olarak oyun içi performanstan sorumlu olacak keith, baş koç Andreas Samuelsson’a da fayda sağlamış olacak.

Samuelsson, yapılan resmi açıklamada nu kararın sebeplerine ve takımın gelecekte izleyeceği tutumlara değindi. Takımın baş koçu, şu şekilde konuştu: “CS:GO takımımızı yeniden ayağa kaldırırken uluslararası bir kadroya geçmemizin doğru olacağının kararını aldıktan sonraki adım, oyuncuların seçimi yapmak ve yönetim yapısını değerlendirmek.”

CSGO Update: As our transformation continues, we are proud to welcome Jamie '@keitaCSGO' Hall as Strategic Coach.



Jamie brings with him ten years of professional experience to help propel Fnatic CS:GO into the future. — FNATIC (@FNATIC) August 10, 2021

Samuelsson, açıklamalarının devamında keith free agent olduğu andan itibaren Fnatic’in takımları için iyi bir üye olacağını düşündüğünü söyledi. Fnatic, keita ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisinin kişilerarası iletişim becerilerinin yönetim ve oyuncular arasında iyi ilişkiler kurmak için yararlı olacağı kararına vardı.

Read about the newest additions to Fnatic CS:GO including a statement from @SamuelssonCSGO 👇https://t.co/PRrcWweVoH pic.twitter.com/3VZP17JpHJ — FNATIC (@FNATIC) August 3, 2021

Yönetim ve oyuncular arasında bir köprü olarak sağlıklı bir gelişim süreci oluşturulmasında görev olacak olan kieth’in gelişi, sosyal medyadaki espor hayranları tarafından da olumlu karşılandı.