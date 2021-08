keita, strateji koçu olarak Fnatic’e katılıyor

Jamie “keita” Hall, Fnatic’in profesyonel Counter-Strike: Global Offensive takımının yeni strateji koçu olarak görev alacak. Strateji koçu olarak oyun içi performanstan sorumlu olacak keith, baş koç Andreas Samuelsson’a da fayda sağlamış olacak.

Samuelsson, yapılan resmi açıklamada nu kararın sebeplerine ve takımın gelecekte izleyeceği tutumlara değindi. Takımın baş koçu, şu şekilde konuştu: “CS:GO takımımızı yeniden ayağa kaldırırken uluslararası bir kadroya geçmemizin doğru olacağının kararını aldıktan sonraki adım, oyuncuların seçimi yapmak ve yönetim yapısını değerlendirmek.”

CSGO Update: As our transformation continues, we are proud to welcome Jamie '@keitaCSGO' Hall as Strategic Coach.



Jamie brings with him ten years of professional experience to help propel Fnatic CS:GO into the future.