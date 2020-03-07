Keçiörengücü 0-1 Boluspor
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)
Boluspor: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), Kidric
Gol: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90 4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)
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