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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Keçiörengücü 0-1 Boluspor

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Keçiörengücü 0-1 Boluspor
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)

Boluspor: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), Kidric

Gol: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90 4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)

Keçiörengücü 0-1 Boluspor

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