MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKBSL'de 5. hafta yarın başlıyor! Hafta içi mesaisi...
GeriBasketbol KBSL'de 5. hafta yarın başlıyor! Hafta içi mesaisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

KBSL'de 5. hafta yarın başlıyor! Hafta içi mesaisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KBSL'de 5. hafta yarın başlıyor! Hafta içi mesaisi...
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

21 Ekim Çarşamba:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
16.00 Beşiktaş HDI Sigorta-İzmit Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Ligin 5. haftasındaki BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.

 

KBSLde 5. hafta yarın başlıyor Hafta içi mesaisi...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle