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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

KBSL Sonuçları | Nesibe Aydın: 69 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 58

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KBSL Sonuçları | Nesibe Aydın: 69 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 58
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 69-58 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Köseoğlu, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

Nesibe Aydın: Snytsina 20, Peddy 11, Melike Tuğba Oral, Hebard 27, Harika Gözde Eldaş 9, Merve Uygül, Büşra Akgün, Hülya Çoklar, Simon 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 7, Iagupova 7, İlayda Güner 5, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak 5, Anigwe 5

1. Periyot: 19-11
Devre: 30-34
3. Periyot: 48-43 

 

KBSL Sonuçları | Nesibe Aydın: 69 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 58

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