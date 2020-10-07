KBSL Sonuçları | İzmit Belediyespor: 103 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 64
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare’yi 103-64 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ziya Özorhon, Alper Elçikoca, Seda Esen
İzmit Belediyespor: Kübra Erat 10, Elif Emirtekin 9, Siksniute 21, Jovanovic 24, Wheeler 14, Dos Santos 4, Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Saadet Aysu Keskin, Defne Melissa Paylar 2, Çağla Nur Uzundurukan 1
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 2, Nihan Demirkol 7, Sera Özelçi 7, Hanusova 18, Baric 13, Carter 12, Gizem Sezer, Nazlı Güngör, Naile Çırak 5
1. Periyot: 29-22
Devre: 48-35
3. Periyot: 82-46
5 faulle çıkan: 34.22 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
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