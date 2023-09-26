Kazandığınız başarılar hayallerimizi bile aştı

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· KAPTAN EDA ERDEM DÜNDAR; 2005’ten bu yana giydiğin Milli Takım forması ile 3. olimpiyatına giderken bu uğurda gösterdiğin çaba, azim, dirayet, liderlik, özbakım ve disiplininle sadece ülkemize örnek değil, dünyaya örnek olduğun için minnettarız. Kaptan kelimesini dolu dolu taşımak, sırtındaki bu ulvi sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek her yiğidin harcı değil. Cengiz Göllü de uyuduğu yerde seninle iftihar ediyordur eminim. Var ol.

· LiBEROLARIMIZ SIMGE, GIZEM VE AYÇA; Düşer diye baktığımız topları çok kolaymışcasına çıkartıp takımın savunma hattını kuvvetlendirdiğiniz, manşetlerinizle kurgumuzu tasarladığınız için teşekkür ederiz. Hem mühendis hem mimarsınız. Simge ile tecrübenin, Gizem ile atikliğin, Ayça ile görev insanı olmanın ‘harika 3’lüsünü’ yaratıp, bize de bunun hazzını yaşattınız. Topunuz hiç yere düşmesin e mi? Sevgili Ayça servisten sayını da unutmadık:)

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· PASÖRLERiMiZ CANSU VE ELiF; Cansu hem tecrübesini konuşturdu, hem sakinliğini korudu, hem de ablalık yaptı. Pasör olgunluğu, deneyimi ve mentalitesi o sihirli parmaklarda can buldu. İlk kez bu seviyede top oynayan Elif’in yaratıcılığı ve dinamiği ne de çok yakıştı takımımıza. Zaman sizin zamanınız, tadını çıkarın.

· ORTA OYUNCULAR ZEHRA, ASLI VE KÜBRA; Sorumluluk alıp duvar örmek nedir, takım uyumunun en değerli parçası olmak nedir, öğrendik Zehra’dan. Sahada ya da kenarda tüm varlıklarıyla takıma katkı sağlamak nedir öğrendik Aslı ve Kübra’dan.

· KÖŞE OYUNCULARIMIZ HANDE, EBRAR, ILKIN, DERYA; Sabırla çalışıp istikrar nasıl yakalanır, manşetteki handikapları toparlayıp, patlayıcı kuvvet nasıl geliştirilir, en kritik anlarda ‘at bana’ deyip hakkıyla sayıya ulaşmak nedir gördük Hande’de! Asıl mevkisi dışında takımın başarısı için pozisyon değiştirip çook kısa zamanda bambaşka bir dünya yaratıp, vurulması gerekenlerin de kafasına vura vura başarı zincirinin en kritik halkası olmak nedir, öğrendik KARAKURT’tan! Derya’nın korkusuz cesur yüreğini, İlkin’in kazandıran potansiyelini anladık daha iyi.

· PASÖR ÇAPRAZIMIZ MELiSSA VARGAS; Seninle bulduğumuz ahenk sadece sayılar, maçlar, kupalar kazandırmıyor. Güleryüzün, kararlı bakışların, ders niteliğindeki tekniğin hepsini izlemek bizleri de gururlandırıyor MALATYALI! İyi ki geldin, hoş geldin!

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· BAŞANTRENÖRÜMÜZ DANiELE SANTARELLi VE TÜM STAFF; Her ne yapıyorsan ve nasıl yapıyorsan senden razıyız coach! Dünya voleybolunun bu seviyedeki en genç antrenörlerinden biri olarak İtalyan ekolündeki tüm değerler sende vücut bulmuş gibi. Teşekkür ederiz. Getirdiğin ekipteki antrenörlerimizin de emeğine sağlık. Ve yıllardır bu takımın görünmez gücü olan masör Murat Beder’e de kızlarımızın her derdine derman olup, onların sahaya en kusursuz şekilde taşıdığı için ve ağabeylik yaptığı için ayrıca teşekkürler.

· TVF BAŞKANI AKiF ÜSTÜNDAĞ VE YÖNETIM EKiBi; Voleybolu, sporu bilen ancak her derde deva olabilir. Bu kadar başarı geliyorsa bu başarının en tepedeki kurumundaki herkese de teşekkürlerimizle. Ezcümle; Hayalimizdeki yerdeyiz bir kere daha. Ama bu kez hayallerimizi daha da büyüttünüz sizler. Kürsünün en tepesi size, bize yakışır. Sizi çok seviyoruz.

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