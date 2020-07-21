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Motor Sporları
AA Spor
Haber Giriş: 21.07.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Kaza geçiren eski F1 pilotu Zanardi rehabilitasyon kliniğine nakledildi

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Kaza geçiren eski F1 pilotu Zanardi rehabilitasyon kliniğine nakledildi
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El bisikleti yarışı sırasında geçen ay kamyonla çarpışarak ağır yaralanan eski Formula 1 pilotu ve paralimpik İtalyan sporcu Alex Zanardi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek, sinir hastalıkları rehabilitasyon kliniğine kaldırıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir aydır Siena'daki Santa Maria alle Scotte Hastanesinde tedavi gören 53 yaşındaki sporcunun, taburcu edilerek, sinir hastalıkları rehabilitasyon kliniğine nakledildiği kaydedildi.

Uyutulmasına ara verilmesinin ardından kalp-solunum ve metabolik değerlerinin normal seyrettiği gözlenen Zanardi'nin ayrıca genel klinik koşullarının stabil olması ve de nörolojik durumunun izin vermesi neticesinde taburcu edildiği belirtildi.

Eski F1 pilotu olan Zanardi, 19 Haziran'da Toskana bölgesindeki Siena kenti yakınlarında bir kara yolunda arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı el bisikleti yarışı sırasında kamyonla çarpışarak ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından helikopterle Siena'daki Santa Maria alle Scotte Hastanesine kaldırılan Zanardi, burada bir dizi operasyon geçirmişti.

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