Kayserisporlu Pedro Henrique: "PAOK, Beşiktaş'ı eler"
Beşikaş’ta, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçı için geri sayım başlarken, Yunan ekibinin eski futbolcusu olan HES Kablo Kayserisporlu Pedro Henrique, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
2017’de transfer olduğu PAOK’un önce Azerbaycan kulübü Karabağ’a, ardından Kazakistan’ın Astana takımına kiraladığı, geçen yıl da 650 bin Euro’ya Kayserispor’a sattığı Henrique, tur için PAOK’u favori gördüğünü söyledi.
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30 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, “PAOK kazanacak. Beşiktaş’ın en güçlü yanı Burak Yılmaz’dı. Ama Burak takımdan ayrıldı. Beşiktaş, artık daha zayıf bir takım. Benim görüşüme göre PAOK bu maçın favorisi” diye konuştu.
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