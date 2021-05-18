Kayserisporlu İlhan Parlak: "Kariyerimin en stresli, en duygusal sezonuydu..."

Hes Kablo Kayserispor’un forvet oyuncusu İlhan Parlak, yaptığı yazılı açıklama ile sezonu değerlendirdi.

Zorlu bir sezonun geride kaldığını belirten Parlak, "Acısıyla, tatlısıyla bir sezonu geride bıraktık. Futbol kariyerimin en stresli, en yoğun, en özel ve en duygusal senelerinden biri oldu. Bu süreçte başta Berna Gözbaşı başkanımız ve yönetim kurulumuza, teknik direktörlerimize, bütün kulüp çalışanlarımıza, aynı takımda olmaktan gurur duyduğum takım arkadaşlarıma ve bize her zaman destek olan Kapalıkale Taraftar Grubu önderliğinde bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.



2020-2021 sezonu öncesi Ankaragücü’nden Kayserispor’a transfer olan İlhan Parlak, bu sezon forma giydiği 38 maçta 9 gol, 2 asist yaptı.

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