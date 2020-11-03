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Haber Giriş: 03.11.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Yomraspor mesaisi başladı

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Kayserispor'da Yomraspor mesaisi başladı
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Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda oynayacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına bugün tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Ziraat Türkiye Kupasına 3.Eleme Tur’unda dahil olan Süper Lig ekibi Kayserispor 4 Kasım Çarşamba günü Kadir Has Stadyumu’nda Karadeniz ekibi Yomraspor ile tur için mücadele edecek.

Yomraspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman ile tamamlayan Hes Kablo Kayserispor kupada hata yapmak istemiyor.4 Kasım’da oynanacak olan karşılaşma Kadir Has Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek. Kargın’ın yardımcılıklarını Egemen Savran ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Şevket Teker.

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