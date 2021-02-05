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GeriFutbol Kayserispor'da Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Kayserispor'da Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Pedro Henrique'nin sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildi.

Yapılan kontroller sonucunda 30 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kayserisporda Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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