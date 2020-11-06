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GeriFutbol Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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