Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.