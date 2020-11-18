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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor’da Galatasaray hazırlıkları! Alan çalışması...

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Kayserispor’da Galatasaray hazırlıkları! Alan çalışması...
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Kayserispor, pazartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 9’uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştuSüper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı kulüp bünyesinde açılan futbol okullarını ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.
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Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma ve alan çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

 

Kayserispor’da Galatasaray hazırlıkları Alan çalışması...

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