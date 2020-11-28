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GeriFutbol Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

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Kayserispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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