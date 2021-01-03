Kayserispor'da Doğan Alemdar'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler: 'Hak etmiyor'

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da Doğan Alemdar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin 11. dakikasında Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan, "Bugün 90 dakika mücadele eden bir Kayserispor takımı vardı. Kazanmak istedik, çok istedik. 90 dakika direndik. 90'da gol yiyip kaybetmek futbolun içinde var. Zor bir maçtı. Sonuç kötüydü. Herkes çok iyiydi." dedi.

'HAK ETTİĞİ YER BURASI DEĞİL'

Doğan Alemdar sözlerini, "Kayserispor'u hak ettiği yere çıkarmak için çok uğraşıyoruz. Hak ettiği yer burası değil. Çok iyi mücadele ediyoruz. Uzatmalarda kaybetmek futbolda var. Şehrin takımını hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Aziz Behich ise "Pozisyonları görmedim. İlkinde penaltı yok diyorlar ama verildi. İlk golden sonra son dakikalarda açılmamız gerekiyordu. Kontrataktan 2. golü yedik. Son dakika penaltıdan gol yersen Beşiktaş'a karşı dönmen zor olur." şeklinde konuştu.