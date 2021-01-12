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Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Dan Petrescu'nun ekibi belli oldu! 5 yardımcı...

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Kayserispor'da Dan Petrescu'nun ekibi belli oldu! 5 yardımcı...
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Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu 5 yardımcı ile çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Dan Petrescu'nun çalışacağı ekip belli oldu. 53 yaşındaki Rumen teknik direktör, Kayserispor'da 5 yardımcı ile görevini sürdürecek.

Kayserisporda Dan Petrescunun ekibi belli oldu 5 yardımcı...

Romanya'dan 3 yardımcı antrenör getiren Dan Petrescu, Hes Kablo Kayserispor'un son 2 maçında takımın başında yer alan antrenör Uğur Kulaksız'ın kendi ekibinde olmasını istediği, yönetimin de bu isteğe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Hes Kablo Kayserispor'da ilk idmanına çıkan Dan Petrescu'ya bu sezon Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu, Aurelian Bogdan Aldea, Uğur Kulaksız ile kaleci antrenörü Ivko Gançev yardımcılık yapacak.

 

Kayserisporda Dan Petrescunun ekibi belli oldu 5 yardımcı...

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