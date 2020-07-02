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GeriFutbol Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

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Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı. Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek

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