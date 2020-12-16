MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları
GeriFutbol Kayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle