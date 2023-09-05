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Kayserispor, Yiğit Emre Çeltik ile anlaştı! Transfer tahtasının açılması bekleniyor

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#Transfer#Kayserispor#Yiğit Emre Çeltik
Kayserispor, Yiğit Emre Çeltik ile anlaştı Transfer tahtasının açılması bekleniyor
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 19:24

Süper Lig ekibi Kayserispor, son olarak Polonya 2. Lig ekiplerinden Podbeskidzie Bielsko forması giyen Yiğit Emre Çeltik ile prensip anlaşmasına vardı.

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Kayserispor, son olarak Polonya 2. Lig ekiplerinden Podbeskidzie Bielsko forması giyen 20 yaşındaki orta saha Yiğit Emre Çeltik ile prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor, genç oyuncunun transferini açıklamak için önümüzdeki günlerde transfer tahtasının açılmasını bekliyor.

Podbeskidzie Bielsko ile geçen sezon 23 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard’da forma giydi.

20 yaşındaki futbolcu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.

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#Transfer#Kayserispor#Yiğit Emre Çeltik

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