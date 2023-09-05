Kayserispor, Yiğit Emre Çeltik ile anlaştı! Transfer tahtasının açılması bekleniyor

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Kayserispor, son olarak Polonya 2. Lig ekiplerinden Podbeskidzie Bielsko forması giyen 20 yaşındaki orta saha Yiğit Emre Çeltik ile prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor, genç oyuncunun transferini açıklamak için önümüzdeki günlerde transfer tahtasının açılmasını bekliyor.

Podbeskidzie Bielsko ile geçen sezon 23 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard’da forma giydi.

20 yaşındaki futbolcu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.