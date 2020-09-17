Kayserispor ve Sivasspor, 1967'deki olaylarda ölen taraftarları andı

Sarı-kırmızılı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "53 yıl önce bugün, 17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız müsabakada çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden hem Kayserispor hem Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.



Sivasspor Kulübü ise yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi:



"17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 53 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."