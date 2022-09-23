Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor - Trabzonspor maçında Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftara hapis cezası!

Güncelleme Tarihi:

#Bakasetas#Kayserispor - Trabzonspor#Oktay K.
Kayserispor - Trabzonspor maçında Bakasetasın üzerine yürüyen taraftara hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 11:46

Kayseri'de geçen sezonun ilk yarısında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 44’üncü dakikasında sahaya girerek, bordo-mavililerin Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Kayserispor taraftarı Oktay K.(18) tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile seyirden men cezası aldı. Mahkeme, sanığın cezasını 10 aya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Olay, ligin ilk yarısında geçen yıl 2 Ekim’de Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Lig'in 8’inci hafta mücadelesinde, Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44’üncü dakikasında, Kayserispor’un doğu tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K., mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu. Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı. Şüpheli Oktay K. hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, 'müsabakanın seyrini bozmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Oktay K., hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Oktay K., "Sahaya girdiğim doğrudur. Arkadaşlar itince ben de dayanamayıp sahaya girdim. Sahada hiç bir şey yapmadım" dedi.

Haberin Devamı

Mahkeme hakimi, sanık Oktay K.'yi, 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 10 aya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Hakim, ayrıca sanığın 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girememe cezası verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakasetas#Kayserispor - Trabzonspor#Oktay K.

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip