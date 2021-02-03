Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'dan beraberlik yorumu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Petrescu, maça iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Maçın akışının 75'inci dakikadan sonra değiştiğini ifade eden Petrescu, şunları kaydetti:

"Alanyaspor ligde üst sıralarda olan, topla sürekli oynamayı seven, iyi bir takım. Onlara karşı da nasıl mücadele edeceğimizi biliyorduk. Aslında çok iyi savaştık, kompakt oynadık. Fakat 75. dakikadan sonra işler değişti. Hakemin, Sapunaru'ya çok ağır bir kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Hatta iki sarı kartın da sarı kart olmadığını söyleyebilirim. Neticede berabere kaldık. 11 kişiyle de 10 kişiyle de takım iyi savaştı ama sadece savaşmak futbolda yeterli olmayabiliyor. Hemen hemen hakemin tüm kararları size karşı olunca o kadar da kolay olmuyor maçı kazanmak."



Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, maçta galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Üst üste maçlar oynayarak Kayseri'ye geldiklerini aktaran Tokatlı, "Bu maçta rotasyonlu bir kadroyu tercih ettik. Oynanan oyundan, verilen mücadeleden, oyuncularımızın ne kadar hazır olduklarını görmekten mutluyuz." diye konuştu.

"İçeride, dışarıda kendi oyununu oynayan, oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyun yapısıyla oynuyoruz." diyen Tokatlı, "Hiç beklemediğimiz bir anda, kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golden sonra yapılan değişiklikler, gösterilen reaksiyon, arkasından kaçan galibiyet tabii bizleri üzse de deplasmanda alınan 1 puan da neticede şu ortamda bizi sevindirdi. Dışarıda iki beraberlik, içeride iki galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni bir çıkış demektir. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.