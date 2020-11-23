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Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

'Kayserispor maçı Galatasaray için zor geçecek!'

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'Kayserispor maçı Galatasaray için zor geçecek!'
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MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, Hürriyet.com.tr Instagram hesabının canlı yayınında Galatasaray'ın Kayserispor'u konuk edeceği maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Samet Aybaba'nın gelişi ile Kayserispor'un çıkış yakalayabileceğine dikkat çeken yorumcularımız Galatasaray'ın eksiklerinden dolayı maçın sarı-kırmızılılar açısından zor geçeceğini belirttiler.

'Kayserispor maçı Galatasaray için zor geçecek!'MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru,Hürriyet.com.tr Instagram hesabının canlı yayınında Galatasaray'ın Kayserispor'u konuk edeceği maç öncesi değerlendirmelerde bulundular.Samet Aybaba'nın gelişi ile Kayserispor'un çıkış yakalayabileceğine dikkat çeken yorumcularımız Galatasaray'ın eksiklerinden dolayı maçın sarı-kırmızılılar açısından zor geçeceğini belirttiler.
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Kayserispor maçı Galatasaray için zor geçecek

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