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Kayserispor, BB Erzurumspor hazırlıklarına devam etti
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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