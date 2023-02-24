Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut ve Beşiktaş açıklaması

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını söyledi. Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu ifade ederek, “Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim. Ben imzalamam. Benim önüme Onur’un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim” dedi.



Bu protokolün basına sızması neticesinde Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini de belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek; “Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, bunlar ayın 6’sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu ama feyk imza attığımı söylemişler. Beşiktaş Kulübü bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik” diye de tepki gösterdi.



Başkan Çamlı, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi noktasında hukuki yollara başvurarak haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.

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"Çağdaş Atan gibi hocayı başıma taç ederim”

Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve Sportif Direktör Murat Duman için övgüler yağdırdı. Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi sürecinde kulüp menfaatleri yanında olan Çağdaş Atan'a methiyeler dizen Başkan Ali Çamlı; "Bizim kulübümüzde gerçekten pırlanta, çok klas, her şeyiyle dört dörtlük bir hoca var. Ekibi var. Bir sportif direktör var. Onur Bulut gittiğinde hiç serzenişte bulunmadı. "Başkanım biz eksildikçe çoğalıyoruz. Hiç moralini bozma" dedi. Ben böyle bir teknik adamı alır tepeme taç ederim. Benim en büyük şansım böyle bir hocayla çalışmak. Çağdaş Atan’a, Murat Duman’a ve pırlanta gibi on kişilik hocanın ekibine teşekkür ediyorum. Helal olsun. İyi ki böyle bir teknik ekipte çalışıyorum. İyi ki onların döneminde başkanlık yapıyorum” yorumu yaptı.