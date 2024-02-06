Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Transfer tahtası henüz açılmadı

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Süper Lig ekibi Kayserispor'da transfer tahtasının açılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

FIFA'nın usulsüz işlemlerden dolayı verdiği transfer yasağı cezası nedeniyle 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da çalışmalar hız kazanırken Başkan Ali Çamlı'dan açıklama geldi.

FIFA’daki 4 dosyayı kapattıklarını kaydeden Çamlı, 2 dosyalarının kaldığını belirtirken "Transfer tahtası henüz açılmadı. Bernard Mensah, Rio Ave Kulübü, Boavista Kulübü ve bir de FIFA’dan usulsüz işlemlerden dolayı gelen bir ceza vardı. Bugün bu 4 dosyayı kapattık. Bertolacci ve Denis Alibec dosyaları olmak üzere son 2 dosyamız kaldı. Uğraşıyoruz, inşallah yarın bunların altından kalkacağız. Tabii ki kolay olmuyor bu işler. Konuştuğumuz bu 6 dosyanın toplam bedeli 5 milyon Euro. Bu durum tamamen kötü yönetim, iş bilmeden yapılan işlerin Kayseri’ye maalesef verdiği hasardır. Yapacak bir şey yok, temizleyeceğiz Allah’ın izniyle. Yüzümüzün akıyla bu işin içinden çıkacağız. " açıklamasını yaptı.

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2023-24 yılı ara transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erecek.