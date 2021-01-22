Kayserispor, Anton Maglica transferini açıkladı

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, forvet - kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

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