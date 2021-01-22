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Kayserispor, Anton Maglica transferini açıkladı
Süper Lig ekibi Kayserispor, son olarak Çin'in Guizhou Hengfeng takımında forma giyen Bosna Hersek asıllı Hırvat forvet Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, forvet - kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
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