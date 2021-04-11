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Spor Arena
Haber Giriş: 11.04.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Kayserispor Antalyaspor maçı

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Canlı Anlatım İzle: Kayserispor Antalyaspor maçı

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR 0-0 ANTALYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

5. dakikada Luckassen'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Veysel, Nuri Şahin, Doğukan, Amilton, Podolski, Sydney Sam

Kayserispor'da İlhan Parlak ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve 11'den çıkarıldı. İlhan Parlak'ın yerine Luckassen sahaya çıktı.

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Antalyaspor ile mücadele ediyor. 11 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

Canlı Anlatım İzle: Kayserispor Antalyaspor maçı

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