Canlı Anlatım İzle: Kayserispor Antalyaspor maçı
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
KAYSERİSPOR 0-0 ANTALYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
5. dakikada Luckassen'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Veysel, Nuri Şahin, Doğukan, Amilton, Podolski, Sydney Sam
Kayserispor'da İlhan Parlak ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve 11'den çıkarıldı. İlhan Parlak'ın yerine Luckassen sahaya çıktı.
KAYSERİSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Antalyaspor ile mücadele ediyor. 11 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.
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