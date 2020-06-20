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Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği | Maçın özeti ve golleri

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Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği | Maçın özeti ve golleri
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Süper Lig 28. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

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  • Kayserispor - Gençlerbirliği maçından kareler
  • Kayserispor - Gençlerbirliği maçından kareler
  • Kayserispor - Gençlerbirliği maçından kareler
  • Kayserispor - Gençlerbirliği maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kayserispor ile Gençlerbirliği Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Artem Kravets attı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 25'e çıkardı ve ligde kalmak için umutlandı. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği | Maçın özeti ve golleri

İLK 11'LER:

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Rienstra, Diego, Yasir, Campanharo, Djedje, Henrique, Mensah, Hasan, Mesanovic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Baiano, Halil, Yasin, Berat, Candeias, Arda, Sio, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0

43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.

 

 

Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği | Maçın özeti ve golleri

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