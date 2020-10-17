Kayserispor 1-3 Sivasspor
Süper Lig'de Sivasspor, 5. hafta maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Ziya Erdal, Yatabare ve Fajr kaydetti.
Süper Lig’te 5. haftada Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor'un gollerini 28. dakikada Ziya Erdal, 61. dakikada Yatabare ve 83. dakikada Fajr kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 52. dakikada Kanga'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
13. dakikada Fajr’in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Yatabare’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, Kayserispor savunmasında Ackah topu çizgi üzerinden çıkardı.
14. dakikada Campanharo’nun kaleyi karşıdan gören noktadan ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
28. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel’in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmada ilk yarı, konuk takım Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare
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