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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

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Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek
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Katar Futbol Federasyonu (QFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), gelecek yıl Arap milli takımlarının katılacağı bir şampiyona düzenleyecek.

QFA'dan yapılan açıklamada, başkent Doha'da 1-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık açısından önemli olduğu belirtildi.



Şampiyonaya, 22 Arap ülkesinin milli futbol takımlarının katılacağı kaydedildi. Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

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