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Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Kastamonu Belediyespor, Halime İslamoğlu'nu transfer etti

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Kastamonu Belediyespor, Halime İslamoğlu'nu transfer etti
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, kaleci Halime İslamoğlu'nu renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun geçen sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.



Açıklamada, "Halime İslamoğlu büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz, gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

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