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Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Kastamonu Belediyespor, Ekaterina Lubianaia'yı transfer etti

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Kastamonu Belediyespor, Ekaterina Lubianaia'yı transfer etti
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus Ekaterina Lubianaia'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lubianaia, Sport Clup Luch'ta hentbola başladı. Rus oyuncu Vardar, Minsk, Boden hentbol takımlarının formasını giydi.

Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa macerasında birçok deneyimi bulunan tecrübeli hentbolcu, bu sezon Kastamonu Belediyespor'un başarısı için mücadelesini sürdürecek.

Kastamonu Belediyespor, Ekaterina Lubianaiayı transfer etti

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