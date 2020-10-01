Kastamonu Belediyespor, Ekaterina Lubianaia'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lubianaia, Sport Clup Luch'ta hentbola başladı. Rus oyuncu Vardar, Minsk, Boden hentbol takımlarının formasını giydi.



Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa macerasında birçok deneyimi bulunan tecrübeli hentbolcu, bu sezon Kastamonu Belediyespor'un başarısı için mücadelesini sürdürecek.

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