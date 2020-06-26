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Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini uzattı

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Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini uzattı
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Kastamonu Belediyespor'da geçen sezon transfer edilen 23 yaşındaki Beyza İrem, sağ kanatta görev yapıyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Beyza İrem Türkoğlu, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek. Beyza İrem Türkoğlu, seninle daha güçlüyüz" ifadesine yer verildi.

Kastamonu Belediyespor, Beyza İrem Türkoğlunun sözleşmesini uzattı

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