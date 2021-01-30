Kasmıpaşa 0-1 Kayserispor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor maçın son anlarında bulduğu golle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 22'ye yükseltirken Kasımpaşa 25 puanda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç (Dk. 63 Koomson), Hajradinovic (Dk. 75 Yasin Dülger), Yusuf Erdoğan (Dk. 63 Varga), Thelin (Dk. 46 Hodzic)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 85 Attamah), Lennon (Dk. 74 Ramazan Civelek), Avramovski, Henrique (Dk. 85 Nurettin Korkmaz), Maglica (Dk. 62 İlhan Parlak)

Gol: Dk. 90 4 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Luckassen, Dk. 55 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Maçtan dakikalar

8. dakikada Haddadi’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.

12. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin ara pasında ceza alanı içinde buluşan Campanharo’nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

22. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem avantajı oynattı ve Lennon’un pasını alan Maglica, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karlıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica’dan aldı ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada Avramovski’nin son çizgiden çevirdiği topa ceza sahası içinde Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.

71. dakikada Aytaç Kara'nın Muhar'a yaptığı baskıyla topu önünde bulan Hajradinovic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Hodzic'in koşu yoluna gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kontrol etti.

90 1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Hodzic'in savunmanın arkasına pasında sol çaprazda topla buluşan Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

90 4. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde altı pasın içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

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