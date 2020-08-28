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GeriFutbol Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu

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Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor, Başakşehir ve Galatasaray ile 3 maç yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı şöyle:

1 Eylül Salı:
17.30 Kasımpaşa-İstanbulspor (Kemerburgaz Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:
18.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Kasımpaşanın hazırlık maçı programı belli oldu

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