AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 18:02,
Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi
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