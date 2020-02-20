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GeriFutbol Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 18:02,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

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Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Emre Zengilli ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın Emre Zengilli ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi

Kasımpaşada sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

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