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Kasımpaşa 5 - 3 Kocaelispor (Maç özeti ve goller)

#Ziraat Türkiye Kupası#Kasımpaşa#Kocaelispor
Kasımpaşa 5 - 3 Kocaelispor (Maç özeti ve goller)

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi uzatmalarda 5-3 kazanan Kasımpaşa, adını bir üst tura yazdırdı.

Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor maçı fotoğraflarıKasımpaşa 5-3 Kocaelispor maçı fotoğrafları
Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor maçı fotoğrafları

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda günün ilk maçı adeta gol düellosuna sahne oldu. Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor'u konuk etti.

Mücadelenin normal süresi 2-2 sona ererken, uzatmalarda rakibine üstünlük kurmayı başaran Kasımpaşa, sahadan 5-3 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak tur atladı.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 4. dakikada Ben Ouannes, 50. dakikada Ahmet Engin, 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada Alpay Çelebi (k.k) ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Kocaelispor'un gollerini 40 ve 110. dakikalarda Benhur Keser ve 68. dakikada Pereira kaydetti.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kasımpaşa#Kocaelispor

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