Kasımpaşa 5 - 3 Kocaelispor (Maç özeti ve goller)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda günün ilk maçı adeta gol düellosuna sahne oldu. Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor'u konuk etti.

Mücadelenin normal süresi 2-2 sona ererken, uzatmalarda rakibine üstünlük kurmayı başaran Kasımpaşa, sahadan 5-3 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak tur atladı.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 4. dakikada Ben Ouannes, 50. dakikada Ahmet Engin, 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada Alpay Çelebi (k.k) ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Kocaelispor'un gollerini 40 ve 110. dakikalarda Benhur Keser ve 68. dakikada Pereira kaydetti.