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Kasımpaşa 1 - 2 Gaziantep FK (Maç özeti ve goller)

#Kasımpaşa#Gaziantep Fk#Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa 1 - 2 Gaziantep FK (Maç özeti ve goller)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçından fotoğraflar...Kasımpaşa - Gaziantep FK maçından fotoğraflar...
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçından fotoğraflar...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Maçta 1-0 yenik duruma düşen Gaziantep FK geri dönmeyi başardı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Gaziantep FK'ya turu getiren golleri 42. dakikada Figueiredo ve 81. dakikada Maxim penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı, 31. dakikada Mortadha'dan geldi.

Kasımpaşa'da Mortadha, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Valentin Eysseric’in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Haris Hajradinovic’in sert şutunda kaleci Günay Güvenç’in çeldiği topu savunma kornere gönderdi.
31. dakikada Valentin Eysseric’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Ouanes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
34. dakikada Furkan Soyalp’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Muhammet Demir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
36. dakikada orta sahada Joao Figueiredo’nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Hamza Mendly’in hızla ceza sahasına girip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
42. dakikada ceza sahası dışında kaleci Harun Tekin ile Uros Spajic’in çarpışması sonucunda topu önünde bulan Joao Figueiredo’nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

İKİNCİ YARI

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57. dakikada Haris Hajradinovic’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.
62. dakikada Recep Niyaz’ın pasında sol kantta topla buluşan Muhammet Demir’in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Joao Figueiredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’den döndü. Tekrar topu alan Figueiredo’nun sol çaprazdan vuruşunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ouanes çıkardı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Fırat Aydınus, Ouanes’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ouanes de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
81. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim, kaleci Harun Tekin’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Florent Hadergjonaj dk. 41 ?), Ryan Donk xx, Uros Spajic xx, Evren Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Valentin Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 73 x), Mamadou Fall xx (Ahmet Emin Engin dk. 72 x), Haris Hajradinovic xx, Ouanes xx, Umut Bozok xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Alin Tosca xx (Merkel dk. 46 x), Oğuz Ceylan xx, Hamza Mendly xx, Amedej Vetrih xx (Doğan Erdoğan dk. 59 x), Furkan Soyalp xx (Maxim dk. 71 xx), Recep Niyaz xx, Joao Figueiredo xxx (Börven dk. 86 ?), Muhammet Demir xx (Angelo Sagal dk. 71 xx)
Goller: Ouanes (dk. 31) (Kasımpaşa), Joao Figueiredo (dk. 42), Maxim (dk. 81 pen.) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Ouanes (dk. 79) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Muhammet Demir (Gaziantep FK)

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#Kasımpaşa#Gaziantep Fk#Ziraat Türkiye Kupası

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