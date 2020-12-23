Kasımpaşa 0-4 Gaziantep (Maçın özeti ve golleri)
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK 4-0'lık skorla kazandı ve puanını 24'e yükseltti.
Süper 14. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikada Maxim, 57. dakikada Jefferson ve 79. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkarna Gaziantep FK'nın puanı 24 oldu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Aytaç Kara'nın orta sahadan geriye doğru hatalı pasında topu Tarkan Serbest'ten önce kontrol eden Dicko, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında Ertuğrul'dan sıyrılmak isteyen Dicko yerde kalırken, maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
18. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.
25. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Soldan Güray Vural'ın pasında topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Maxim, önündeki rakibine rağmen şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
40. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında top son olarak ceza sahası dışındaki Maxim'in önünde kaldı. Rumen oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maç öncesi iki takım oyuncuları, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu
İkinci yarı birazdan...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle