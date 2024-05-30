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Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor! Kayserispor'a veda etti...

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#Kartal Kayra Yılmaz#Kayserispor#Beşiktaş
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaşa geri dönüyor Kayserispora veda etti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:38

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, sarı kırmızılı camiaya veda etti.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz sarı kırmızılı forma ile toplam 30 maça çıktı.

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Oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'a veda etti.

Yaptığı paylaşımda, "Bu hikâyedeki her şey için teşekkür ederim" diyen genç futbolcu, "Çok değerli Kayseri halkı, Kayserispor Kulübü ve taraftarları, sizlerle geçirmiş olduğum bu kısa zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Bu hikâyedeki her şey için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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#Kartal Kayra Yılmaz#Kayserispor#Beşiktaş

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